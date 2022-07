Guerra in Ucraina e grano, la Turchia lavora a mediazione tra Kiev e Russia (Di venerdì 1 luglio 2022) La questione grano resta aperta. Già da quando è scoppiata la Guerra in Ucraina si immaginava potesse emergere il problema esportazioni, con i porti del Sud bloccati. Da giorni ormai si è individuato nella Turchia il Paese che sul tema può fare da mediatore tra Kiev e la Russia. E sulla questione sono arrivate dichiarazioni importanti del premier Recep Tayyip Erdogan, ricordando come nelle ultime settimane ci siano stati dei vertici finalizzati a trovare un'intesa tra le parti con la Turchia chiamata a farle avvicinare. L'impegno della Turchia sul grano bloccato nei porti in Ucraina Erdogan ha rinnovato, in prima persona, l'impegno turco a fare «tutto il necessario» per parlare con Zelensky e Putin. ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 1 luglio 2022) La questioneresta aperta. Già da quando è scoppiata lainsi immaginava potesse emergere il problema esportazioni, con i porti del Sud bloccati. Da giorni ormai si è individuato nellail Paese che sul tema può fare da mediatore trae la. E sulla questione sono arrivate dichiarazioni importanti del premier Recep Tayyip Erdogan, ricordando come nelle ultime settimane ci siano stati dei vertici finalizzati a trovare un'intesa tra le parti con lachiamata a farle avvicinare. L'impegno dellasulbloccato nei porti inErdogan ha rinnovato, in prima persona, l'impegno turco a fare «tutto il necessario» per parlare con Zelensky e Putin. ...

