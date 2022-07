GTWC Europe | risultato FP1 | Audi in vetta con Sainteloc Racing #25 | 18mo posto per Valentino Rossi

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022) Aurelien Panis/Patric Niederhauser (#25) iniziano nel migliore dei modi il fine settimana di Misano Adriatico del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup.detta legge sotto il sole della Romagna al termine di una serratissima libera con ben quattro auto racchiuse in un solo decimo. Secondofinale per Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello ( Akkodis ASP #89/Mercedes) davanti a Christopher Haase/Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11/) e a Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT/), attuali leader del campionato.tempo per l’#46 die Frédérich Vervisch. La leggenda del Motomondiale ed il belga hanno compiuto i primi chilometri ...