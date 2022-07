Gruppo Iren, da Bper Banca linea credito di 100 mln a supporto investimenti in sostenibilità (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Bper Banca e il Gruppo Iren hanno sottoscritto in data odierna una linea di credito Term Loan pari a 100 milioni di euro, della durata di 6 anni, a supporto degli investimenti correlati ad obiettivi di sostenibilità, contribuendo al rafforzamento della solidità finanziaria del Gruppo. Lo comunica una nota. Il finanziamento di tipo Sustainability Linked, si legge, è destinato a sostenere il piano di investimenti previsti nella strategia al 2030 del Gruppo Iren perseguendo gli obiettivi di riduzione dell'intensità carbonica, della riduzione delle perdite di rete idrica, nonché un uso più razionale delle risorse e la progressiva crescita nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) -e ilhanno sottoscritto in data odierna unadiTerm Loan pari a 100 milioni di euro, della durata di 6 anni, adeglicorrelati ad obiettivi di, contribuendo al rafforzamento della solidità finanziaria del. Lo comunica una nota. Il finanziamento di tipo Sustainability Linked, si legge, è destinato a sostenere il piano diprevisti nella strategia al 2030 delperseguendo gli obiettivi di riduzione dell'intensità carbonica, della riduzione delle perdite di rete idrica, nonché un uso più razionale delle risorse e la progressiva crescita nella ...

