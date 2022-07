Grillo all’attacco dei “traditori” che hanno lasciato il M5S | “Da Giuda a Bruto e Jago | si sentono eroi…”

(Di venerdì 1 luglio 2022) Mai dire Di Maio, ma il riferimento è più che esplicito. Beppesi scaglia contro i “”. Il fondatore del Movimento 5 Stelle e riporta sul suo blog un post (di un altro autore) dedicato aie al tradimento, intitolato appunto ‘Fenomenologia del traditore e del tradimento’. Un post che parte da citazioni dantesche.contro iche vanno all’Inferno “Dante colloca inel IX cerchio dell’Inferno, dopo il Pozzo dei giganti, considerandoli i peccatori più gravi, tanto che vengono situati proprio nei pressi del perfido per eccellenza, Lucifero. Ma il IX cerchio è pure diviso in quattro zone: Caina, Antenora, Tolomea e Giudecca e tutti sono conficcati nel ghiaccio del Cocito e trattati al limite del bestiale. Nello specifico, dentro la Caina si ...

