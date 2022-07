Grave lutto per Al Bano Carrisi | l’addio straziante” Adesso suonerai tra gli angeli”

Pubblicità

misstalgiesh : RT @11Giuliano: N' Altro: LUTTO A MONDRAGONE. E’ morto l’ex assessore e consigliere comunale Agostino Romano. Grave lutto nel mondo politic… - Massxmo : RT @11Giuliano: N' Altro: LUTTO A MONDRAGONE. E’ morto l’ex assessore e consigliere comunale Agostino Romano. Grave lutto nel mondo politic… - Renata91493146 : RT @11Giuliano: N' Altro: LUTTO A MONDRAGONE. E’ morto l’ex assessore e consigliere comunale Agostino Romano. Grave lutto nel mondo politic… - EleonoraGalafa1 : RT @11Giuliano: N' Altro: LUTTO A MONDRAGONE. E’ morto l’ex assessore e consigliere comunale Agostino Romano. Grave lutto nel mondo politic… - bendinelli2011 : RT @11Giuliano: N' Altro: LUTTO A MONDRAGONE. E’ morto l’ex assessore e consigliere comunale Agostino Romano. Grave lutto nel mondo politic… -

Il Quotidiano del Molse

Mario Saviozzi e famiglia, unitamente alle famiglie Saviozzi di Brescia, partecipa commosso alche ha colpito Alice, Mattia, Massimo e famiglia per la perdita del caro Sandro.... Articolo : E' morto Dupasquier: motociclismo inal Mugello Articolo : Incidente al Mugello: ... prima del trasporto al vicino ospedale di Careggi, il piùcon l'eliambulanza. Purtroppo quest'... Grave lutto per la famiglia Pallante, addio a Vincenzo, fratello dell'assessore Quintino - quotidianomolise.com Un grave lutto ha colpito Lorenzo Anfuso, capo ufficio stampa del Green Palermo, che ha perso il papà. La Redazione di MessinaSportiva, in tutte le sue componenti, è vicina a Lorenzo e ai suoi familia ...Per Empoli sono giorni di lutto. Il piccolo Gioele Barni di 7 anni è scomparso nella giornata di ieri. Il bambino era affetto da una grave malattia.