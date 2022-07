Grave incidente in pista al Mugello: muore durante le prove liber un giovane pilota – aveva solo 35 anni (Di venerdì 1 luglio 2022) Un terribile incidente è costato la vita a Davide Longhi, un pilota motociclistico di Romano di Lombardia. Il 35enne si è scontrato contro un altro pilota lombardo, finito in prognosi riservata. I due piloti stavano partecipando alle prove libere di alcune gare amatoriali di Coppa Italia di motociclismo. Un destino beffardo quello di un pilota L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 1 luglio 2022) Un terribileè costato la vita a Davide Longhi, unmotociclistico di Romano di Lombardia. Il 35enne si è scontrato contro un altrolombardo, finito in prognosi riservata. I due piloti stavano partecipando allee di alcune gare amatoriali di Coppa Italia di motociclismo. Un destino beffardo quello di unL'articolo NewNotizie.it.

