Graduatorie GPS, Uffici Scolastici pubblicano elenchi docenti inseriti con riserva per titolo estero ancora non riconosciuto. No supplenze nel frattempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Graduatorie GPS per gli anni Scolastici 2022/23 e 2023/24: era possibile richiedere l'inserimento con riserva per il titolo estero conseguito entro il 31 maggio ma per il quale l'aspirante non è ancora in possesso del relativo decreto di riconoscimento. Nel frattempo non sarà possibile ricevere supplenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022)GPS per gli anni2022/23 e 2023/24: era possibile richiedere l'inserimento conper ilconseguito entro il 31 maggio ma per il quale l'aspirante non èin possesso del relativo decreto di riconoscimento. Nelnon sarà possibile ricevere. L'articolo .

