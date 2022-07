GP Gran Bretagna, Sainz: “Pomeriggio intenso, ma siamo veloci e ci sono margini per migliorare” (Di venerdì 1 luglio 2022) Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha commentato le prove libere svolte questo Pomeriggio sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo racconta così le sue sensazioni sull’asfalto britannico: “La seconda sessione è stata particolarmente impegnativa visto che non avevamo quasi girato nella prima. infatti abbiamo dovuto concentrare tutto il lavoro in FP2 per poter verificare il nostro livello di competitività sia nei long run che in configurazione da qualifica. È stato un Pomeriggio intenso: c’era vento, quindi non è stato semplice trovare il giusto bilanciamento nelle curve veloci e un buon compromesso per le gomme nelle parti più lente”. Sempre Sainz poi si proietta sulle qualifiche di domani del GP di Gran Bretagna e dichiara: “Si annunciano ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Il pilota della Ferrari, Carlos, ha commentato le prove libere svolte questosul circuito di Silverstone. Lo spagnolo racconta così le sue sensazioni sull’asfalto britannico: “La seconda sessione è stata particolarmente impegnativa visto che non avevamo quasi girato nella prima. infatti abbiamo dovuto concentrare tutto il lavoro in FP2 per poter verificare il nostro livello di competitività sia nei long run che in configurazione da qualifica. È stato un: c’era vento, quindi non è stato semplice trovare il giusto bilanciamento nelle curvee un buon compromesso per le gomme nelle parti più lente”. Semprepoi si proietta sulle qualifiche di domani del GP die dichiara: “Si annunciano ...

