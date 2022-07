GP Gran Bretagna, Russell: “Fatica nei giro con poca benzina, ma c’è spazio per migliorare” (Di venerdì 1 luglio 2022) Il pilota della Mercedes, George Russel, commenta così la sua prestazione nelle prove libere sul circuito di Silverstone. “Ho fatto molto Fatica nei giri con poca benzina e si è visto nel confronto con i tempi fatti segnare da Lewis. Con più carburante mi sono sentito meglio e la macchina è stata più performante. Eravamo anche vicini alle Ferrari, seppur loro poi hanno preso il largo poco dopo”. Sempre Russell poi aggiunge: “Ci sono degli aspetti positivi e ci sono margini di miglioramenti, anche perchè il nostro ritmo gara è più performante rispetto alle qualifiche”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Il pilota della Mercedes, George Russel, commenta così la sua prestazione nelle prove libere sul circuito di Silverstone. “Ho fatto moltonei giri cone si è visto nel confronto con i tempi fatti segnare da Lewis. Con più carburante mi sono sentito meglio e la macchina è stata più performante. Eravamo anche vicini alle Ferrari, seppur loro poi hanno preso il largo poco dopo”. Semprepoi aggiunge: “Ci sono degli aspetti positivi e ci sono margini di miglioramenti, anche perchè il nostro ritmo gara è più performante rispetto alle qualifiche”. SportFace.

Pubblicità

fattoquotidiano : Gran Bretagna, si dimette membro del governo di Boris Johnson: “Ha palpeggiato due uomini in un club” - SkySportF1 : ?? Sainz si prende le FP2 a Silverstone alle sue spalle Hamilton e Norris I risultati ? - SkySportF1 : ?? #FP1 Ferrari in TOP 3 (-26'??) ? Incognita meteo a Silverstone LIVE ? - F1ingenerale_ : #F1 Opinioni contrastanti in casa #RedBull dopo le libere del #BritishGP di #Silverstone #verstappen #perez - _donchisciotte : @LuciaBo03069691 @PBerizzi NON È ASSOLUTAMENTE VERO CHE LA MAGGIORANZA DEI PAESI DEL MONDO ABBIA LO IUS SOLI. IL CO… -