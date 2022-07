GP Gran Bretagna, Hamilton: “La macchina rimbalza ancora molto, ma piccolo passo avanti rispetto a prima” (Di venerdì 1 luglio 2022) Lewis Hamilton ha commentato la sua prestazione nel corso delle prove libere sul circuito di Silverstone, chiuse con un’ottima seconda piazza. Il pilota della Mercedes racconta così le sensazioni avute in pista: “Sono state delle buone prove, seppur avrei voluto correre di più questa mattina. A Silverstone però è così, ci sono continui ribaltamenti a livello di meteo e pioggia. La macchina rimbalza ancora abbastanza, soprattutto in curva, ma sembra abbiamo compiuto un passo in avanti. Ciò è dovuto alla rigidità della macchina, che accentua ancor di più il porpoising”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Lewisha commentato la sua prestazione nel corso delle prove libere sul circuito di Silverstone, chiuse con un’ottima seconda piazza. Il pilota della Mercedes racconta così le sensazioni avute in pista: “Sono state delle buone prove, seppur avrei voluto correre di più questa mattina. A Silverstone però è così, ci sono continui ribaltamenti a livello di meteo e pioggia. Laabbastanza, soprattutto in curva, ma sembra abbiamo compiuto unin. Ciò è dovuto alla rigidità della, che accentua ancor di più il porpoising”. SportFace.

