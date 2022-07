Governo | Salvini | ' sinistra folle non pensa a inflazione e bollette'

Pubblicità

pfmajorino : Salvini dice che se si va avanti con #iusscholae lui fa saltare tutto, cioè il governo. Io credo che ai suoi ricatt… - petergomezblog : Governo, Patuanelli: “Non può reggersi su scissioni e fibrillazioni. Spinta a far uscire il M5S”. E pure Salvini mi… - borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - marco061066 : Smettila salvini e togli la fiducia a quel porco di draghi. Sei complice della rovina dell’Italia. E TE NE ACCORGER… - PaoloZuliani : @borghi_claudio capisco che quando Salvini fu ministro dell'interno, invece di darsi da fare, fece 200 comizi per p… -

... anche quelli più recalcitranti, dentro il perimetro di. A patto che l'esecutivo apra sulle ... Anche perché per Conte bissarenell'estate del Papeete sarebbe uno smacco. Lo ha detto ...... sono numerosi i provvedimenti che rischiano di mettere in crisi il rapporto con i partiti che appoggiano il, dai grillini di Conte passando per la Lega di. Questo contenuto è ...Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Inflazione, costo della vita e bollette ai massimi dal 1986, ma la sinistra vuole approvare leggi sulla droga libera e la cittadinanza facile agli immigrati. Follia”. Lo sc ...Dal superbonus al decreto interministeraile per un nuovo invio di armi all'Ucraina, sono numerosi i provvedimenti che rischiano di mettere in crisi il rapporto con i partiti che appoggiano il governo, ...