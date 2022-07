Governo: Rotondi, 'voto nè minaccia nè prospettiva spaventosa' (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Andare al voto non è un trauma, ma la conclusione fisiologica dopo una esperienza di responsabilità nazionale la cui durata dipende dalle forze politiche. Prima o poi deve succedere, non si tratta nè di una minaccia nè di una prospettiva spaventosa". Così Gianfranco Rotondi, presidente di ‘Verde è popolare'. Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Andare alnon è un trauma, ma la conclusione fisiologica dopo una esperienza di responsabilità nazionale la cui durata dipende dalle forze politiche. Prima o poi deve succedere, non si tratta nè di unanè di una". Così Gianfranco, presidente di ‘Verde è popolare'.

