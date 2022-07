Governo, Conte: “Per Draghi il M5s è importante? Sia conseguente. C’è il premier dietro la scissione di Di Maio? Ne parlerò con lui lunedì” (Di venerdì 1 luglio 2022) “Non è solo questione di dichiarare l’importanza del Movimento 5 stelle nell’ambito di questa maggioranza, bisogna essere conseguenti“. Giuseppe Conte chiarisce il suo punto di vista alla vigilia dell’incontro di lunedì con il premier Mario Draghi, decisivo nell’ottica di una possibile uscita del Movimento 5 stelle dal Governo dopo l’addio di Luigi Di Maio. “Sarà un incontro molto importante”, dice il leader M5s sul palco di un evento di AreaDem, la corrente Pd che fa capo al ministro Dario Franceschini, a Cortona (Arezzo). “Sarà un’occasione per chiarire il nostro disagio politico, ci sono stati vari passaggi che si sono accumulati e per noi sono stati molto sofferti. Ma credo di non aver mai posto questioni legate a bandierine o interessi di bottega: potete non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) “Non è solo questione di dichiarare l’importanza del Movimento 5 stelle nell’ambito di questa maggioranza, bisogna essere conseguenti“. Giuseppechiarisce il suo punto di vista alla vigilia dell’incontro dicon ilMario, decisivo nell’ottica di una possibile uscita del Movimento 5 stelle daldopo l’addio di Luigi Di. “Sarà un incontro molto”, dice il leader M5s sul palco di un evento di AreaDem, la corrente Pd che fa capo al ministro Dario Franceschini, a Cortona (Arezzo). “Sarà un’occasione per chiarire il nostro disagio politico, ci sono stati vari passaggi che si sono accumulati e per noi sono stati molto sofferti. Ma credo di non aver mai posto questioni legate a bandierine o interessi di bottega: potete non ...

AlbertoAirola : Dopo il comportamento ambiguo di #Draghi nei cfr di @GiuseppeConteIT , nel mio ruolo di portavoce, non posso che m… - Ettore_Rosato : Rassegniamoci fino a quando il pres. #Draghi non troverà 20minuti per incontrare #Conte e fargli dire che hanno fat… - Mov5Stelle : Se si vuole la stabilità del Governo perché allora attaccare il MoVimento 5 Stelle, che lo supporta, e Giuseppe Con… - PovPatria : RT @elevisconti: Devo rivelarvi una cosa: su quella panchina del Prado, #Draghi era al telefono con me. Abbiamo parlato di #Conte, era mol… - Mirandola59 : RT @ultimora_pol: #Italia Giuseppe #Conte: 'M5S rimane al governo? Noi le decisioni le prendiamo nell'ambito di una comunità: ci sarà un co… -