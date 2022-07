Gotti | «Lo Spezia ha cercato proprio me come persona»

(Di venerdì 1 luglio 2022) Le parole di Lucain alla presentazione allo: «C’è stata gratificazione nella sensazione di essere lagiusta» Loha presentato oggi Luca, il nuovo allenatore dei liguri. Di seguito alcune delle sue parole. PERCHÉ– «Fortunatamente e in maniera inaspettata avevo alternative. C’è stato un aspetto determinante, mi sono seduto con altri club che mi stavano valutando tra altri allenatori. E persono fatto io ha fatto la differenza la sensazione che locercasseme,allenatore e. E tutto questo, al di là di ogni aspetto economico. In maniera anomala, la trattativa economica è durata tre minuti. Mi hanno ...

