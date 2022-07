Gotti è il nuovo allenatore dello Spezia

Pubblicità

acspezia : Tutto quello che c’è da sapere su mister Gotti ?????? - sportface2016 : +++#Spezia, è ufficiale: Luca #Gotti è il nuovo allenatore+++ #SerieA - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Spezia. Ufficiale, è Gotti il nuovo allenatore - FFevermedia : RT @acspezia: Tutto quello che c’è da sapere su mister Gotti ?????? - sportli26181512 : Spezia, ufficiale: Gotti è il nuovo allenatore: Il club ufficializza il contratto per le prossime due stagioni… -

GianlucaDiMarzio.com

Luca, ex allenatore dell'Udinese, è iltecnico dello Spezia. E' stato lo stesso club ligure a renderlo noto, con un comunicato: "Sarà Lucailallenatore delle Aquile, che guiderà per le prossime due stagioni. Misterper tutti è il Prof, titolo coniato dopo il conseguimento delle due lauree in Scienze Motorie e Pedagogia,...Il tecnico veneto guiderà i liguri per le prossime due stagioni. LA SPEZIA - "Sarà Lucailallenatore dello Spezia, che guiderà per le prossime due stagioni". A renderlo noto è lo stesso club ligure. "per tutti è il Prof, titolo coniato dopo il conseguimento delle due ... Spezia, Gotti è il nuovo allenatore Il tecnico veneto guiderà i liguri per le prossime due stagioni.LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'Sarà Luca Gotti il nuovo allenatore dello Spezia, che ...Arriva il comunicato sul sito ufficiale del club ligure Luca Gotti siederà sulla panchina dello Spezia nella prossima stagione. Il tecnico ex Udinese è sempre stato in pole per il ruolo ed ora è arriv ...