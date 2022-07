Gollini, il portiere dell’Atalanta corteggiato da Fiorentina e Torino (Di venerdì 1 luglio 2022) Nonostante il mancato riscatto da parte del Tottenham, Gollini è un portiere assai apprezzato da molte squadre. L’ex giocatore dell’Atalanta ha più volte dichiarato di voler ritornare in Serie A (nonostante le porte nerazzurre siano chiuse), e le offerte per “Gollorius” non mancano. Ecco chi è attualmente interessato a Pierluigi: tra valutazioni e pretese economiche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Milan-Atalanta, Serie A Biglietti Atalanta-Alessandria: dove prendere i ticket del match. Ecco il link per acquistarli Maglia Christmas Match, dietrofront dell’Atalanta: “Oggi divisa tradizionale” Il bilancio (altalenante) di Juan Musso tra i pali dell’Atalanta 1 Maggio 1994, Ayrton Senna ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Nonostante il mancato riscatto da parte del Tottenham,è unassai apprezzato da molte squadre. L’ex giocatoreha più volte dichiarato di voler ritornare in Serie A (nonostante le porte nerazzurre siano chiuse), e le offerte per “Gollorius” non mancano. Ecco chi è attualmente interessato a Pierluigi: tra valutazioni e pretese economiche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Milan-Atalanta, Serie A Biglietti Atalanta-Alessandria: dove prendere i ticket del match. Ecco il link per acquistarli Maglia Christmas Match, dietrofront: “Oggi divisa tradizionale” Il bilancio (altalenante) di Juan Musso tra i pali1 Maggio 1994, Ayrton Senna ...

