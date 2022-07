Gli Stati Uniti rinforzano la loro presenza navale in Europa meridionale (Di venerdì 1 luglio 2022) Gli Stati Uniti intendono rinforzare la loro presenza navale in Europa meridionale inviando due cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke a Rota, in Spagna, come annunciato martedì dalla Casa Bianca. La decisione è stata presa in concomitanza col vertice Nato di Madrid e, come affermato dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, permetterà di implementare la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 1 luglio 2022) Gliintendono rinforzare laininviando due cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke a Rota, in Spagna, come annunciato martedì dalla Casa Bianca. La decisione è stata presa in concomitanza col vertice Nato di Madrid e, come affermato dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, permetterà di implementare la InsideOver.

