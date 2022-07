Giusy Meloni indossa e ‘regala’ la maglietta dell’Inter | fans impazziti | ”Il resto è compreso?” – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 1 luglio 2022) . Sul web si scatena il delirio per ‘avere’ la giornalista sportiva. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè uno dei volti emergenti e più apprezzati del calcio italiano, un profilo che giorno dopo giorno sta diventando Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.