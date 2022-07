Giulia Provvedi toglie i filtri e mostra la cellulite al mare: la foto prima e dopo (Di venerdì 1 luglio 2022) Con l’estate torna anche la cellulite di quasi tutte le donne al mare e per fortuna torna anche Giulia Provvedi che toglie i filtri e mostra la realtà. La foto in bikini di Giulia Provvedi con o senza cellulite, con o senza filtro. Sono pochissime le donne famose o le influencer che ogni tanto mostrano la verità e anche la sorella di Silvia Provvedi, del duo Le Donatella, si mostra come una dea in piedi su uno scoglio con il bikini nel modello di tendenza di questa estate e senza una imperfezione sulla pelle. Niente cellulite, niente smagliature, nemmeno una macchiolina di qualunque natura, perfettamente levigata. Quante ne vediamo di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 luglio 2022) Con l’estate torna anche ladi quasi tutte le donne ale per fortuna torna anchechela realtà. Lain bikini dicon o senza, con o senza filtro. Sono pochissime le donne famose o le influencer che ogni tantono la verità e anche la sorella di Silvia, del duo Le Donatella, sicome una dea in piedi su uno scoglio con il bikini nel modello di tendenza di questa estate e senza una imperfezione sulla pelle. Niente, niente smagliature, nemmeno una macchiolina di qualunque natura, perfettamente levigata. Quante ne vediamo di ...

