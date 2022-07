Giro d’Italia Donne, Elisa Balsamo terza nel prologo (Di venerdì 1 luglio 2022) Esordio più che soddisfacente per Elisa Balsamo al Giro d’Italia Donne. La 24enne residente a Sarnico ha infatti colto il podio nel prologo andato in scena a Cagliari e conquistato dall’americana Kristen Faulkner (BikeExchange – Jayco). Complice il chilometraggio particolarmente ridotto, Balsamo ha sorpreso anche nella prova contro il tempo ottenendo il terzo posto assoluto, lontana soltanto sei secondi dalla vincitrice. Brava a sfruttare nel migliore dei modi il vento moderato che spirava per le vie del capoluogo sardo, la portacolori della Trek-Segafredo ha sorpreso tecnici e avversarie lasciandosi alle spalle fra le altre la compagna Elisa Longo Borghini, costretta ad accontentarsi della quinta piazza. “Si è tratta di una cronometro breve, ma molto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 luglio 2022) Esordio più che soddisfacente peral. La 24enne residente a Sarnico ha infatti colto il podio nelandato in scena a Cagliari e conquistato dall’americana Kristen Faulkner (BikeExchange – Jayco). Complice il chilometraggio particolarmente ridotto,ha sorpreso anche nella prova contro il tempo ottenendo il terzo posto assoluto, lontana soltanto sei secondi dalla vincitrice. Brava a sfruttare nel migliore dei modi il vento moderato che spirava per le vie del capoluogo sardo, la portacolori della Trek-Segafredo ha sorpreso tecnici e avversarie lasciandosi alle spalle fra le altre la compagnaLongo Borghini, costretta ad accontentarsi della quinta piazza. “Si è tratta di una cronometro breve, ma molto ...

