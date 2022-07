Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi Villasimius-Tortolì: orari, percorso, altimetria, favorite. Elisa Balsamo sogna in Rosa (Di venerdì 1 luglio 2022) Seconda tappa, prima in linea per il Giro d’Italia Donne 2022. Si resta in Sardegna, ci si sposta dal capoluogo: spazio alla Villasimius-Tortolì. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favorite. percorso È ancora la pianura sarda ad essere protagonista. Frazione non troppo lunga, di 106,5 chilometri, che molto probabilmente sarà decisa in volata. Il primo GPM di questa edizione, posto a Castiadas, misura un chilometro e mezzo, con pendenza media del 6%, e verrà affrontato nelle prime fasi di gara. Sul finale le insidie, più che essere dal punto di vista altimetrico, potrebbero arrivare dal vento che potrebbe spirare ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Seconda, prima in linea per il. Si resta in Sardegna, ci si sposta dal capoluogo: spazio alla. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma eÈ ancora la pianura sarda ad essere protagonista. Frazione non troppo lunga, di 106,5 chilometri, che molto probabilmente sarà decisa in volata. Il primo GPM di questa edizione, posto a Castiadas, misura un chilometro e mezzo, con pendenza media del 6%, e verrà affrontato nelle prime fasi di gara. Sul finale le insidie, più che essere dal punto di vista altimetrico, potrebbero arrivare dal vento che potrebbe spirare ...

