Giorgia Meloni: 'Sono d'accordo con lo Ius Scholae ma solo dopo 10 anni, la sinistra lo vuole a 5' (Di venerdì 1 luglio 2022) La destra strepita contro lo Ius Scholae ed è alla caccia di pretesti: 'Fermi tutti che la sinistra italiana ha trovato uno scoop enorme...". Inizia così il video di Giorgia Meloni pubblicato sui ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 luglio 2022) La destra strepita contro lo Iused è alla caccia di pretesti: 'Fermi tutti che laitaliana ha trovato uno scoop enorme...". Inizia così il video dipubblicato sui ...

Pubblicità

BomprezziMarco : RT @AlekosPrete: Giorgia Meloni e la teoria complottista della “sostituzione etnica”. Però guai a chiamarla estrema destra xenofoba. #matri… - ParagOfClowns : RT @Piu_Europa: Ciao, “Giorgia”. Ti sblocchiamo un ricordo. Sì, sei proprio tu, non è un fake. Eccoti mentre proponevi una forma di #iuss… - MataGabry : RT @AlekosPrete: Giorgia Meloni e la teoria complottista della “sostituzione etnica”. Però guai a chiamarla estrema destra xenofoba. #matri… - Donanarosatella : RT @Piu_Europa: Ciao, “Giorgia”. Ti sblocchiamo un ricordo. Sì, sei proprio tu, non è un fake. Eccoti mentre proponevi una forma di #iuss… - INGFiore2 : RT @CaressaGiovanni: Benedetto Della Vedova: “La kapò di FdI è in difficoltà sullo #iusscholae -