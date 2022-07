Gioco: con la nuova legge, nel Lazio, sono a rischio 13mila posti lavoro (Di venerdì 1 luglio 2022) «Il 28 agosto nella Regione Lazio entrerà in vigore una legge che rischia di portare alla chiusura oltre 5mila punti Gioco tra sale specializzate, bar e tabacchi con ricadute occupazionali per quasi 13 mila lavoratori». Lo ha detto in una nota Emmanuele Cangianelli, consigliere nazionale Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio, e Presidente Egp, organizzazione di categoria degli Esercenti di giochi pubblici. «La nuova norma di contrasto al disturbo da Gioco d’azzardo patologico» spiega «prevede che i punti di Gioco legale debbano avere una distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come scuole, chiese e ospedali, pena la chiusura. La legge non solo riguarda l’apertura di nuove sale da Gioco, ma si estende anche ai punti già ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) «Il 28 agosto nella Regioneentrerà in vigore unache rischia di portare alla chiusura oltre 5mila puntitra sale specializzate, bar e tabacchi con ricadute occupazionali per quasi 13 mila lavoratori». Lo ha detto in una nota Emmanuele Cangianelli, consigliere nazionale Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio, e Presidente Egp, organizzazione di categoria degli Esercenti di giochi pubblici. «Lanorma di contrasto al disturbo dad’azzardo patologico» spiega «prevede che i punti dilegale debbano avere una distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come scuole, chiese e ospedali, pena la chiusura. Lanon solo riguarda l’apertura di nuove sale da, ma si estende anche ai punti già ...

