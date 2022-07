Giochi Mediterraneo: nuoto, Rivolta argento nei 50 farfalla (Di venerdì 1 luglio 2022) Orano, 1 lug. (Adnkronos) - Matteo Rivolta nei 50 farfalla di nuoto ai Giochi del Mediterraneo ha vinto la medaglia d'argento con il tempo 23.59, è la prima medaglia del nuoto e la 70esima azzurra ai Giochi di Orano. Oro al portoghese Diogo De Matos Ribeiro in 23.38 e bronzo al greco Kristian Gkolomeev in 23.61. Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Orano, 1 lug. (Adnkronos) - Matteonei 50diaidelha vinto la medaglia d'con il tempo 23.59, è la prima medaglia dele la 70esima azzurra aidi Orano. Oro al portoghese Diogo De Matos Ribeiro in 23.38 e bronzo al greco Kristian Gkolomeev in 23.61.

