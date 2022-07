Giochi Mediterraneo | Imperio | “Doppio oro emozione unica | ora sogno Olimpiadi”

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Iloro aidelè un’e indescrivibile, nella mia prima edizione. Per me è stata una gara importante, l’esordio in questa manifestazione, ero gasata e carica, felicissima dell’opportunità e avevo grande voglia di fare. Non è stata la mia migliore prestazione, è vero, ma sono felice di aver vinto”. Sono le parole di Giuliache a Casa Italia, a Orano, ha festeggiato la doppia medaglia d’oro conquistata questa mattina nella categoria 49 kg dei pesi aidel. L’azzurra, già Campionessa Europea un mese fa a Tirana, vince l’oro di strappo con 83 kg, e l’oro di slancio con 97 kg, per un totale di 180 kg, 9 in più dell’Europeo.argento alla spagnola Atenery ...

Una mattinata d'oro per l'Italia. La settima giornata di gare aidelsi è aperta con la vittoria di Giovanna Epis nella mezza maratona e il doppio successo di Giulia Imperio nel sollevamento pesi. Epis Una cavalcata trionfale per Giovanna Epis,...Mauro Nespoli ha conquistato la medaglia di bronzo. Il lombardo, argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha sconfitto in maniera autorevole il francese Nicolas Bernardi nella finale per il terzo posto. ...Hanno preso il via lo scorso 25 giugno i XIX Giochi del Mediterraneo quest’anno di scena a Orano, in Algeria. Tra i protagonisti della Nazionale Italia c’è stata anche Diana Bacosi, pluricampionessa n ...IN AGGIORNAMENTO – Questo Settebello non finisce mai! E’ bellissimo. Nuota, sgomita, soffre e batte 11-10 la Grecia (4-2, 2-3, 1-1, 4-4) e domenica 3 luglio alle 20.00 difenderà il titolo di campione ...