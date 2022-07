Giochi Mediterraneo | Imperio | ' doppio oro emozione unica | ora sogno Olimpiadi'

(Di venerdì 1 luglio 2022) Orano, 1 lug. (Adnkronos) - "Iloro aidelè un'e indescrivibile, nella mia prima edizione. Per me è stata una gara importante, l'esordio in questa manifestazione, ero gasata e carica, felicissima dell'opportunità e avevo grande voglia di fare. Non è stata la mia migliore prestazione, è vero, ma sono felice di aver vinto". Sono le parole di Giuliache a Casa Italia, a Orano, ha festeggiato la doppia medaglia d'oro conquistata questa mattina nella categoria 49 kg dei pesi aidel. L'azzurra, già Campionessa Europea un mese fa a Tirana, vince l'oro di strappo con 83 kg, e l'oro di slancio con 97 kg, per un totale di 180 kg, 9 in più dell'Europeo.argento alla ...

Una vera e propria impresa quella di Giulia Imperio aidelin corso a Orano in Algeria. La 20enne atleta di Grottaglie ha conquistato due medaglie d'oro nel sollevamento pesi. Nella categoria fino a 49 chilogrammi ha vinto sia la prova ...Basket femminile è iniziato ieri il Torneo 3X3 Under23 aidelin Algeria. Basket femminile oggi in campo le azzurre contro la Francia e debuttano anche i maschi con il brianzolo Riccardo Chinellato E' iniziata nel migliore dei modi l'... LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Federico Musolesi è d'oro nell'arco! Lucilla Boari d'argento, bronzo per Nespoli! Orano, 1 lug. "Il doppio oro ai Giochi del Mediterraneo è un'emozione unica e indescrivibile, nella mia prima edizione. Per me è stata una gara importante, l'es ...Domani, sabato 2 luglio, scenderanno infatti in campo Accornero e Palella, elementi della Primavera rossoblu, nella semifinale dei Giochi del Mediterraneo in programma a Sig (ore 22 italiane).