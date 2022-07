Giochi del Mediterraneo, pesi: Giulia Imperio doppio oro in pedana (Di venerdì 1 luglio 2022) Giulia Imperio solleva un mondo. Con soli 49 kg di peso l’azzurra ha alzato 83 kg nello strappo e 97 nello slancio vincendo la medaglia d’oro in entrambe le competizioni. Con una sicurezza quasi glaciale in pedana Giulia ha messo a tacere ogni velleità delle sue avversarie che hanno tentato di starle alla pari ma senza riuscirci. Nello slancio poi ha tentato di superarsi chiamando l’alzata a 102 kg riuscita solo a metà. Peccato ma sicuramente ci proverà ancora. Al secondo posto nello slancio la spagnola Hernandez (96 kg.), terza si è classificata la turca Erdogan (95 kg). (coni.it)(foto@coni.it) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022)solleva un mondo. Con soli 49 kg di peso l’azzurra ha alzato 83 kg nello strappo e 97 nello slancio vincendo la medaglia d’oro in entrambe le competizioni. Con una sicurezza quasi glaciale inha messo a tacere ogni velleità delle sue avversarie che hanno tentato di starle alla pari ma senza riuscirci. Nello slancio poi ha tentato di superarsi chiamando l’alzata a 102 kg riuscita solo a metà. Peccato ma sicuramente ci proverà ancora. Al secondo posto nello slancio la spagnola Hernandez (96 kg.), terza si è classificata la turca Erdogan (95 kg). (coni.it)(foto@coni.it) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

