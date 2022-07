Giochi del Mediterraneo Orano 2022, tiro a segno: Tesconi è bronzo nella pistola 10 m (Di venerdì 1 luglio 2022) Nuova medaglia per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2022. A conquistarla è Luca Tesconi che, dopo il bronzo di due giorni fa nel mixed team di pistola con Chiara Giancamilli, conquista il riconoscimento dello stesso metallo anche nella gara individuale della pistola maschile 10 metri. L’azzurro ha totalizzato 247,4 punti nell’elimination stage. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Nuova medaglia per l’Italia aidel. A conquistarla è Lucache, dopo ildi due giorni fa nel mixed team dicon Chiara Giancamilli, conquista il riconoscimento dello stesso metallo anchegara individuale dellamaschile 10 metri. L’azzurro ha totalizzato 247,4 punti nell’elimination stage. SportFace.

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Il titolo mondiale nel 2021 e oggi quello ai Giochi del Mediterraneo. Al corpo libero è sempre Nicola Bartolini sho… - ItaliaTeam_it : VITTORIA! ?? Vittoria Guazzini fa sua la cronometro ai Giochi del Mediterraneo! ?? #ItaliaTeam | #Oran2022 |… - Coninews : ARGENTO PER TOBIA! ?? Ai Giochi del Mediterraneo Tobia Bocchi è secondo nel salto triplo con 16.93 m! #ItaliaTeam… - CIPnotizie : ??Arrivano le prime medaglie per l'Italia agli #Epyg2022, i Giochi Paralimpici Europei Giovani di Pajulahti (Finlan… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia si affida alla sua miniera per riprendere la Turchia n… -