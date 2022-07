(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Un prestigioso oro arriva dalcon. Nell’individuale maschile aidela Orano, Federiconella finale per l’oro ha battuto il turco Metea Tokyo, 6-4, dopo aver superato in semifinale il compagno di squadra Mauro Nespoli, (finalista a Tokyo dove è stato superato dallo stesso) che ha poi conquistato il bronzo, battendo nella finalina il francese Bernardi 7-3.nella gara in Algeria ha eliminato prima l’egiziano Bahaaeldin Aly 7-1, poi il croato Alen Remar 6-0, e lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia 6-4, prima di avere la meglio in semifinale su Nespoli 6-2. Nella finale femminile arriva invece un altro argento per Lucilla ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Il titolo mondiale nel 2021 e oggi quello ai Giochi del Mediterraneo. Al corpo libero è sempre Nicola Bartolini sho… - ItaliaTeam_it : VITTORIA! ?? Vittoria Guazzini fa sua la cronometro ai Giochi del Mediterraneo! ?? #ItaliaTeam | #Oran2022 |… - Coninews : ARGENTO PER TOBIA! ?? Ai Giochi del Mediterraneo Tobia Bocchi è secondo nel salto triplo con 16.93 m! #ItaliaTeam… - CorriereCitta : Pomezia, doppia medaglia per Diana Bacosi ai Giochi del Mediterraneo (FOTO) - lifestyleblogit : Giochi del Mediterraneo, Musolesi oro nel tiro con l'arco, ko Gazoz campione olimpico - -

ebbe per anni un calendario molto fitto di incontri, tra combattimenti tra gladiatori,... Pompei è un sito in continuo divenire, spessissimo si aprono al pubblico aree nuovesito, e ...Mauro Nespoli ha conquistato la medaglia di bronzo. Il lombardo, argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha sconfitto in maniera autorevole il francese Nicolas Bernardi nella finale per il terzo posto. ...I campi da calcio “ridefiniti” e le misure ridotte dell’Arena Polo aprono nuovi scenari. Per iniziare a giocare basta un corso di 3 mesi noleggiando un cavallo. Stasera, intanto, si giocano le semifin ...Dai corsi di yoga per genitori e figli alla scrittura rap: sono alcune storie di ripartenza dopo la pandemia, premiate nell'ambito nell'ambito del concorso "Melogranino 2022", iniziativa in Palazzo Ve ...