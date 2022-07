Giochi del Mediterraneo | Musolesi oro nel tiro con l' arco | ko Gazoz campione olimpico

(Di venerdì 1 luglio 2022) Orano, 1 lug. (Adnkronos) - Un prestigioso oro arriva dalcon l'. Nell'individuale maschile aidela Orano, Federiconella finale per l'oro ha battuto il turco Metea Tokyo, 6-4, dopo aver superato in semifinale il compagno di squadra Mauro Nespoli, (finalista a Tokyo dove è stato superato dallo stesso) che ha poi conquistato il bronzo, battendo nella finalina il francese Bernardi 7-3.nella gara in Algeria ha eliminato prima l'egiziano Bahaaeldin Aly 7-1, poi il croato Alen Remar 6-0, e lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia 6-4, prima di avere la meglio in semifinale su Nespoli 6-2. Nella finale femminile arriva invece un altro argento per ...

(Adnkronos) – Un prestigioso oro arriva dal tiro con l'arco. Nell'individuale maschile ai Giochi del Mediterraneo a Orano, Federico Musolesi nella finale per l'oro ha battuto il turco Mete Gazoz, camp ...(Adnkronos) – "Il doppio oro ai Giochi del Mediterraneo è un'emozione unica e indescrivibile, nella mia prima edizione. Per me è stata una gara importante, l'esordio in questa manifestazione, ero gasa ...