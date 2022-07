Giochi del Mediterraneo 2022 | tennis | Francesco Passaro oro | battuto in finale lo spagnolo Lopez

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 luglio 2022) Strepitosoaideldi Orano. L’azzurro ha vinto la medaglia d’oro torneo singolare didella rassegna algerina battendo inloCarlosMontagud col punteggio di 6-7 6-4 6-3, scrivendo una pagina di storia sia per le spedizioni azzurre in questo torneo inter-continentale dei paesi affacciati sul Mare Nostrum, sia della sua carriera che si fa segnalare come sempre più in ascesa. SportFace.