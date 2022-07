Giochi del Mediterraneo 2022 | Giovanna Epis è oro nella mezza maratona

(Di venerdì 1 luglio 2022) È diil primo oro azzurro per l’atletica aideldi Orano. L’atleta dei Carabinieri ai imponecon il tempo di 1h13:47,calda mattinata dell’Algeria, battendo le due marocchine Hanane Qallouj (1h13:53) e Rkia El Moukim (1h14:05) sul traguardo dell’Olympic Complex Stadium. La svolta si ha intorno al diciannovesimo chilometro, dopo che per larghi tratti della gara il gruppo di testa era composto da sette atlete (fino al 15esimo km) tra cui l’altra azzurra Rebecca Lonedo (Fiamme Oro) poi settima con 1h15:49. Soddisfatta la veneziana: “Volevo una medaglia e l’ho vinta, la concorrenza non era esagerata però c’erano 7-8 atlete con gli stessi tempi. Il percorso era molto vallonato, sembrava quasi ...

