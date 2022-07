Giochi del Mediterraneo 2022 | atletica | tre ori per l’Italia con Sartori e le staffette 4×100

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 luglio 2022) Continuano ad arrivare medaglia peraideldi Orano. Questa volta è l’protagonista con Rebeccae le, portando a casa tre ori totali. L’azzurra ha vinto la gara dei 400 metri ostacoli, in 55”75, precedendo la francese Camille Seri e la marocchina Noura Ennadi. La staffetta maschile, composta da Federici, Melluzzo, Pettorossi e Rigali, hanno vinto in 38”95, precedendo la Turchia e la Francia. Infine lafemminile, con Siragusa, Hooper, Berton e Abreu, hanno vinto in 43”68, davanti a Francia e Cipro. SportFace.