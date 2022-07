Giochi del Mediterraneo 2022 | atletica | Rebecca Sartori oro nei 400 ostacoli

Pubblicità

ItaliaTeam_it : VITTORIA! ?? Vittoria Guazzini fa sua la cronometro ai Giochi del Mediterraneo! ?? #ItaliaTeam | #Oran2022 |… - ItaliaTeam_it : Il titolo mondiale nel 2021 e oggi quello ai Giochi del Mediterraneo. Al corpo libero è sempre Nicola Bartolini sho… - Coninews : Un programma ricco di gare e di nuove medaglie da assegnare. A #Oran2022 sarà un venerdì da non perdere! ?? Segui q… - sportface2016 : Giochi del Mediterraneo 2022, #atletica: #RebeccaSartori oro nei 400 ostacoli - Queenatletica : Secondo ORO per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo: Rebecca Sartori trionfa sui 400hs, ma anche Jose Bencosme de L… -

Federico Emilio Serra ha vinto la medaglia d'oro nel pugilato 52 kg ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Il pugile azzurro ha battuto per stop arbitrale al primo round il marocchino Said Mortaji. Musolesi nella gara in Algeria ha eliminato prima l'egiziano Bahaaeldin Aly 7 - 1, poi il croato Alen Remar 6 - 0, e lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia 6 - 4, prima di avere la meglio in semifinale su ...