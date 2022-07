Gianni Morandi, chi era la sua prima moglie Laura Efrikian: “Ho sofferto la separazione” (Di venerdì 1 luglio 2022) La loro fu la storia d’amore che più fece sognare gli italiani negli anni 60. Gianni Morandi e Laura Efrikian si conobbero sul set del film “In ginocchio da te” e fu amore a prima vista. I due si sposarono nel 1966 e rimasero insieme per 10 anni, durante i quali vennero al mondo i loro tre figli: Serena morta dopo 9 ore dalla nascita, Marianna e Marco. Laura Ephrikian conosciuta meglio come Laura Efrikian è nata a Treviso il 14 giugno 1940. Il padre di origine armena, Angelo Ephrikian, fu violinista, direttore d’orchestra e compositore. L’ ex moglie di Gianni Morandi ha iniziato la sua carriera come annunciatrice alla Rai a Milano dopo aver studiato recitazione al Piccolo Teatro di Milano sotto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) La loro fu la storia d’amore che più fece sognare gli italiani negli anni 60.si conobbero sul set del film “In ginocchio da te” e fu amore avista. I due si sposarono nel 1966 e rimasero insieme per 10 anni, durante i quali vennero al mondo i loro tre figli: Serena morta dopo 9 ore dalla nascita, Marianna e Marco.Ephrikian conosciuta meglio comeè nata a Treviso il 14 giugno 1940. Il padre di origine armena, Angelo Ephrikian, fu violinista, direttore d’orchestra e compositore. L’ exdiha iniziato la sua carriera come annunciatrice alla Rai a Milano dopo aver studiato recitazione al Piccolo Teatro di Milano sotto la ...

