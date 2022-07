Gianluca Ginoble, lo avete mai visto da bambino? Un visetto dolcissimo (Di venerdì 1 luglio 2022) Gianluca Ginoble qualche tempo fa si è mostrato su Instagram in uno scatto che lo ritrae in tenera età, stupendo tutti per la sua dolcezza. Volete vedere la foto in questione? Parliamo molto spesso di loro perché rappresentano un trio musicale d'eccezione: a chi ci riferiamo? Al Volo, naturalmente. Il gruppo composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, riesce a regalare sempre tante gioie in ospitate varie ed eventuali. Da quando hanno cercato fortuna in America - come ha fatto di recente anche il siciliano Albero Urso - i tre giovani sembrano aver accresciuto ancor di più il loro successo. Insomma, sono degli artisti straordinariamente talentosi e con la loro arte hanno conquistato importanti riconoscimenti a livello mondiale. Dal momento che sempre più vip, negli ultimi tempi, sono soliti postare ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 1 luglio 2022)qualche tempo fa si è mostrato su Instagram in uno scatto che lo ritrae in tenera età, stupendo tutti per la sua dolcezza. Volete vedere la foto in questione? Parliamo molto spesso di loro perché rappresentano un trio musicale d'eccezione: a chi ci riferiamo? Al Volo, naturalmente. Il gruppo composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e, riesce a regalare sempre tante gioie in ospitate varie ed eventuali. Da quando hanno cercato fortuna in America - come ha fatto di recente anche il siciliano Albero Urso - i tre giovani sembrano aver accresciuto ancor di più il loro successo. Insomma, sono degli artisti straordinariamente talentosi e con la loro arte hanno conquistato importanti riconoscimenti a livello mondiale. Dal momento che sempre più vip, negli ultimi tempi, sono soliti postare ...

Pubblicità

ginoble_danna : @jerez_julieth Gianluca ???????? - GianDolceAngelo : RT @ilvolobrasilfc1: Reposted from @bernardiphotography Gianluca Ginoble & Ignazio Boschetto sing ???????????????????? ??? #ilvolo #ilvolosingsmor… - GianDolceAngelo : RT @ilvolobrasilfc1: Reposted from @bernardiphotography Gianluca Ginoble & Ignazio Boschetto sing ???????????????????? ??? #ilvolo #ilvolosingsmor… - GianDolceAngelo : RT @ilvolobrasilfc1: Reposted from @bernardiphotography Gianluca Ginoble & Ignazio Boschetto sing ???????????????????? ??? #ilvolo #ilvolosingsmor… - GianDolceAngelo : RT @ilvolobrasilfc1: Reposted from @bernardiphotography Gianluca Ginoble & Ignazio Boschetto sing ???????????????????? ??? #ilvolo #ilvolosingsmor… -