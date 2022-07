Giallini, una Jeep senza porte e un on the road all’italiana: “La mia ombra è la tua” funziona (Di venerdì 1 luglio 2022) “Io non ho una casa solo un’ombra. Ma tutte le volte che avrai bisogno di ombra, la mia ombra è tua (Malcolm Lowry “Sotto il vulcano”)”. Comincia con questo esergo il film “La mia ombra è la tua” del regista Eugenio Cappuccio – tratto dall’ultimo atteso libro (delle preziose edizioni de La nave di Teseo) di quel fuoriclasse della nostra letteratura che risponde al nome di Edoardo Nesi, che ne cura anche la sceneggiatura con lo stesso Cappuccio e Laura Paolucci. Firenze – giorni nostri; ma prima della pandemia -: c’è Emiliano De Vito (Giuseppe Maggio) un venticinquenne laureato a pieni voti in Lettere antiche che è il classico sfigato con la macchinetta dei denti e con Allegra (Anna Manuelli), la ragazza, che lo lascia. Il suo prof della tesi gli affida però un’ancora di salvezza: dovrà fare da balia-spia a Vittorio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) “Io non ho una casa solo un’. Ma tutte le volte che avrai bisogno di, la miaè tua (Malcolm Lowry “Sotto il vulcano”)”. Comincia con questo esergo il film “La miaè la tua” del regista Eugenio Cappuccio – tratto dall’ultimo atteso libro (delle preziose edizioni de La nave di Teseo) di quel fuoriclasse della nostra letteratura che risponde al nome di Edoardo Nesi, che ne cura anche la sceneggiatura con lo stesso Cappuccio e Laura Paolucci. Firenze – giorni nostri; ma prima della pandemia -: c’è Emiliano De Vito (Giuseppe Maggio) un venticinquenne laureato a pieni voti in Lettere antiche che è il classico sfigato con la macchinetta dei denti e con Allegra (Anna Manuelli), la ragazza, che lo lascia. Il suo prof della tesi gli affida però un’ancora di salvezza: dovrà fare da balia-spia a Vittorio ...

