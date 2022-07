George Clooney | la donna che gli ha fatto guadagnare 962 milioni

(Di venerdì 1 luglio 2022) C’è unanella vita di, e non è sua moglie Amal, che lo ha reso un uomo ricco e di successo, anzi più che ricco, milionario, totalizzando un guadagno di 962.000.000 di dollari, cifra destinata a crescere. Il sodalizio dura da oltre 20 anni, con buona pace della signorae ora che la coppia si è riunita sta per battere un nuovo record finanziario, ricreando la sua magia unica.e Julia Roberts, coppia d’oro Lache haben 962di dollari aè Julia Roberts con cui ha girato quattro film, l’ultimo dei quali, Ticket to Paradise, arriva in Italia a ottobre. Dal momento in cui si sono incontrati ...

Successivamente ha suscitato l'invidia di ogni donna sulla faccia del pianeta quando si è fidanzata con: con l'attore hollywoodiano è stato un biennio di amore ma alla fine per "...(61 anni) e Julia Roberts (54) sul set di Ticket to Paradise , il loro nuovo film che vedremo in Italia il 6 ottobre, due settimane prima dell'uscita americana. L'attrice è in Etro. ...Si punzecchiano a ripetizione, ma è evidente che tra i due ex c’è ancora un pizzico di quella complicità che li aveva spinti a “tie the knot” a sposarsi ancora giovanissimi. Un’unione finita in divorz ...Le star internazionali Julia Roberts e George Clooney hanno lavorato insieme in ben 4 film, l'ultimo dei quali è datato 2016. Adesso, nel 2022, i due vincitori di premi Oscar proporranno al cinema una ...