Genoa | ritorna Gilardino | UFFICIALE la sua nuova avventura

Alberto Gilardino inizia una nuova avventura da allenatore: il Genoa ha ufficializzato il suo arrivo sulla panchina della Primavera. «Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Genoa Primavera. Il tecnico, Campione del Mondo nel 2006, da giocatore ha segnato 20 reti in 52 partite con la maglia del Grifone. In precedenza ha allenato Siena, Pro Vercelli e Rezzato. Bentornato in casa rossoblù, mister!»

