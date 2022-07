Genoa | Gilardino è il nuovo allenatore della Primavera | il bentornato dei rossoblù

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ilha scelto il: si tratta di Alberto. Per l’ex attaccante sarà un ritorno in, visto che già da calciatore ha difeso questi colori, realizzando 20 gol in 52 presenze. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo,ha allenato Siena, Pro Vercelli e Rezzato ed ora è pronto ad intraprendere questa nuova avventura. “in casa, mister“, ha scritto la società nel comunicato in cui ufficializzava l’arrivo del campione del mondo 2006. SportFace.

