Gemma Galgani “quasi irriconoscibile” | Ancora ritocchini | ecco cosa si è rifatta stavolta

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 1 luglio 2022) La dama torinese sembra essere oramai convinta di ricorrere alla chirurgia estetica. E non sarebbe la prima volta Momenti di grandi cambiamenti quelli di. La storica dama del trono over sembra essere intenzionata a cambiare i connotati del suo volto, e questa volta toccherà all’organo che, più di tutti, le stravolgerà il viso: il naso. A rivelare le intenzioni della colonna portante del trono over il settimanale Nuovo TV, che ha spiegato quale potrebbe essere l’effetto finale. Un altro ritocchino percome potrebbe diventare “Sembra chesia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso.” E’ così che il settimanale Nuovo TV rivela l’indiscrezione su...