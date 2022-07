Gb, nuova tegola per Johnson: scandalo sessuale nel partito (Di venerdì 1 luglio 2022) Un membro del governo del premier britannico Boris Johnson, responsabile della disciplina parlamentare dei deputati conservatori, si è dimesso dopo l'accusa di aver palpeggiato due uomini, una nuova ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Un membro del governo del premier britannico Boris, responsabile della disciplina parlamentare dei deputati conservatori, si è dimesso dopo l'accusa di aver palpeggiato due uomini, una...

Gb, nuova tegola per Johnson: scandalo sessuale nel partito Un membro del governo del premier britannico Boris Johnson, responsabile della disciplina parlamentare dei deputati conservatori, si è dimesso dopo l'accusa di aver palpeggiato due uomini, una nuova batosta per il leader già indebolito dagli scandali. In una lettera di dimissioni Chris Pincher ha ammesso di "aver bevuto troppo" e si è scusato dicendo di "aver fatto vergognare se stesso e ...