Gazzetta – Roma, Frattesi è già nella capitale: fumata bianca vicina | Primapagina (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 14:43:43 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Dopo Celik la Roma conta di chiudere entro il week end l’altro affare che si trascina da settimane. Davide Frattesi è pronto ad ereditare la maglia numero 16 da De Rossi, suo mito da bambino. Ieri il centrocampista si è goduto la sua città tra una passeggiata lungo il Tevere e una sosta a Castel Sant’Angelo. Chiunque lo incontrava gli chiedeva: “Ma insomma resti?”. Lui annuiva, sorrideva. La Roma gli ha garantito il ritorno e anche l’incontro di ieri tra Pinto e Carnevali ha accorciato la distanza. LA CHIAVE – Due le chiavi che apriranno l’ultima porta: l’ok del Sassuolo per Cristian Volpato e la distanza economica tra le parti nella valutazione del centrocampista azzurro, che si è assottigliata da 7 a 5 ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 14:43:43 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Dopo Celik laconta di chiudere entro il week end l’altro affare che si trascina da settimane. Davideè pronto ad ereditare la maglia numero 16 da De Rossi, suo mito da bambino. Ieri il centrocampista si è goduto la sua città tra una passeggiata lungo il Tevere e una sosta a Castel Sant’Angelo. Chiunque lo incontrava gli chiedeva: “Ma insomma resti?”. Lui annuiva, sorrideva. Lagli ha garantito il ritorno e anche l’incontro di ieri tra Pinto e Carnevali ha accorciato la distanza. LA CHIAVE – Due le chiavi che apriranno l’ultima porta: l’ok del Sassuolo per Cristian Volpato e la distanza economica tra le partivalutazione del centrocampista azzurro, che si è assottigliata da 7 a 5 ...

Pubblicità

goal : Jorge Mendes has offered Cristiano Ronaldo to Roma, according to the Gazzetta dello Sport ???? - Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - Gazzetta_it : Juve, l'operazione Zaniolo prende forma: ecco i baby talenti che potrebbero andare alla Roma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Roma, Frattesi più vicino: ridotta la distanza con il Sassuolo - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Roma, Frattesi più vicino: ridotta la distanza con il Sassuolo -