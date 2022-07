Gattuso pensa alla dimissioni dal Valencia | clamorosa notizia dalla Spagna

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 1 luglio 2022) Gennarostando di andare via dale dare ledopo poche settimane di lavoro. Secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera il tecnico calabrese standodecisione, perché si è reso conto che la società non lo segue dal punto di vista del calciomercato. I media spagnoli hanno rilanciato ladi un possibile addio di, preso per rilanciare il club che si trova in pesantissime difficoltà economiche ed è praticamente paralizzato sul mercato. Per fare degli acquisti ildovrebbe procedere a cessioni importanti come il centrocampista Soler che piace anche al Napoli.è molto deluso dale le ...