Ganna vuole passare col giallo Il Tour scopre la paura del Covid - Sport - quotidiano.net

Pubblicità

infoitsport : Tour de France 2022, la tappa di domani Copenaghen-Copenaghen: percorso e altrimetria. Crono adatta agli specialist… - infoitsport : Crono tricolore. Ganna punta a riprendersi il titolo italiano, Longo Borghini vuole difenderlo -

QUOTIDIANO NAZIONALE

C'è un candidato designato alla prima maglia gialla, assegnata da una crono: è Pippo, il miglior italiano del momento. Ne ha i titoli: dal 2020 in qua ha centrato tutti i suoi bersagli ...Infine grande attesa per la partecipazione di Filippoe la sua grande sfida per conquistare ... Danny Van Poppel La squadra protagonista assoluta dell'ultimo Giro d'Italiacontinuare a ... Ganna vuole passare col giallo Il Tour scopre la paura del Covid C’è uno scomodo compagno di viaggio per il Tour che scatta oggi: è il popolare Covid. In Svizzera ha spedito a casa mezzo gruppo compreso il leader della corsa, qui alla vigilia ha fermato tecnici e c ...Filippo Ganna si presenta con tutti i favori del pronostico alla cronometro individuale che aprirà il Tour de France 2022. L'appuntamento è per venerdì 1° luglio lungo le strade di Copenhagen, il Camp ...