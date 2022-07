Pubblicità

orizzontescuola : GaE, è disponibile su Istanze online la finestra per lo scioglimento della riserva sul sostegno. GUIDA Ministero - juvinsight : @F1N1no Ciao Gae. Umtiti e Lenglet sono in uscita, Piqué è considerato precario dal punto di vista fisico e Azpilic… -

...Aulenti e da ieri al 30 giugno farà orario continuato dalle 10:00 alle 21:00 . L'apertura temporanea fa parte di un progetto di espansione della catena di abbigliamento, che per ora è...... sviluppata con il team di Beyond Creative ein tutto il mondo a partire da fine giugno. Il lancio ufficiale è avvenuto nei giorni scorsi con un evento phygital in piazzaAulenti a ...La moda low cost è sbarcata a Milano. Shein, colosso cinese di fast fashion, ha aperto un pop up store in piazza Gae Aulenti dal 28 al 30 giugno e farà orario continuato dalle 10:00 alle 21:00. Il bra ...Shein sbarca a Milano. Il colosso cinese del fast fashion apre un pop up store a Milano in piazza Gae Aulenti dal 28 al 30 giugno 2022, dopo l’inaugurazione del 27 ...