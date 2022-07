G7, Nato, Ue: i tre vertici alzano una nuova cortina di ferro tra Russia e Occidente, Cina inclusa (Di venerdì 1 luglio 2022) Il suo obiettivo era esattamente l’opposto: ridurre la presenza della Nato alle frontiere con la Russia. Ma il risultato ottenuto è sotto gli occhi di tutti: l’invasione dell’Ucraina compatta l’Occidente e rende la Nato più grande e più forte. Vladimir Putin ipotizzava la ‘finlandizzazione’ dell’Ucraina; si ritrova la Finlandia – e la Svezia – dentro l’Alleanza. “L’invasione dell’Ucraina ha provocato almeno un cambiamento importante nell’ordine globale: l’espansione della Nato”, scrive sul Washington Post Adam Taylor. Che cita il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg: “E’ una cattiva notizia specialmente per una persona”, Putin, che “voleva meno Nato” e ora si ritrova “più Nato alle sue frontiere”. La settimana dei tre vertici, Ue, G7 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Il suo obiettivo era esattamente l’opposto: ridurre la presenza dellaalle frontiere con la. Ma il risultato ottenuto è sotto gli occhi di tutti: l’invasione dell’Ucraina compatta l’e rende lapiù grande e più forte. Vladimir Putin ipotizzava la ‘finlandizzazione’ dell’Ucraina; si ritrova la Finlandia – e la Svezia – dentro l’Alleanza. “L’invasione dell’Ucraina ha provocato almeno un cambiamento importante nell’ordine globale: l’espansione della”, scrive sul Washington Post Adam Taylor. Che cita il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg: “E’ una cattiva notizia specialmente per una persona”, Putin, che “voleva meno” e ora si ritrova “piùalle sue frontiere”. La settimana dei tre, Ue, G7 e ...

