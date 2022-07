Futuro Cavani? Lo vuole un ex allenatore del Napoli, la situazione (Di venerdì 1 luglio 2022) Al termine di una stagione non semplice, considerati i numerosi infortuni che lo hanno più volte tenuto lontano dal campo, il Matador Edinson Cavani a partire da oggi rientra nella lista svincolati di questa sessione estiva di calciomercato. Come free agent, quindi, l’ex centravanti del Napoli si guarda intorno per cercare una nuova destinazione e una nuova maglia da indossare. Cavani (Getty Images) Il calciatore uruguaiano è stato accostato anche alla Salernitana in Serie A, ma quella pista sembra essere sfumata. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha parlato di un interesse del Valencia e di Rino Gattuso nei confronti del Matador. Secondo quanto riportato dal giornalista sul proprio profilo Twitter, l’ex attaccante del Manchester United avrebbe manifestato l’interesse di giocare nella Liga e la Spagna potrebbe essere la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Al termine di una stagione non semplice, considerati i numerosi infortuni che lo hanno più volte tenuto lontano dal campo, il Matador Edinsona partire da oggi rientra nella lista svincolati di questa sessione estiva di calciomercato. Come free agent, quindi, l’ex centravanti delsi guarda intorno per cercare una nuova destinazione e una nuova maglia da indossare.(Getty Images) Il calciatore uruguaiano è stato accostato anche alla Salernitana in Serie A, ma quella pista sembra essere sfumata. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha parlato di un interesse del Valencia e di Rino Gattuso nei confronti del Matador. Secondo quanto riportato dal giornalista sul proprio profilo Twitter, l’ex attaccante del Manchester United avrebbe manifestato l’interesse di giocare nella Liga e la Spagna potrebbe essere la ...

