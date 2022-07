Fuorigrotta | terrorizza commercianti e ne ferisce uno con pezzo di vetro | arrestato

(Di venerdì 1 luglio 2022) E’ statoil 22enne ghanese già noto alle forze dell’ordine che è entrato in due negozi del quartiere, a Napoli, seminando il panico e ferendo una persona. Dovrà rispondere di lesioni aggravate e danneggiamento il 22enne ghanese già noto alle forze dell’ordine,dai Carabinieri di Bagnoli. L’uomo è entrato in un negozio

Pubblicità

anteprima24 : ** Terrorizza commercianti e ne ferisce uno con pezzo di vetro ** - Novizio60 : RT @NapoliToday: #Cronaca #Fuorigrotta Terrorizza i commercianti e ne ferisce uno con il vetro - NapoliToday : #Cronaca #Fuorigrotta Terrorizza i commercianti e ne ferisce uno con il vetro -

i commercianti e ne ferisce uno con un frammento di vetro. Momenti di terrore nel ... Il giovane è entrato in un negozio del quartierein via Caravaglios e, senza motivo, ha ...i commercianti e ne ferisce uno con un frammento di vetro. Momenti di terrore nel ... Il giovane è entrato in un negozio del quartierein via Caravaglios e, senza motivo, ha ...Terrorizza i commercianti e ne ferisce uno con un frammento di vetro. Momenti di terrore nel capoluogo napoletano dove un ghanese di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l'a ...Napoli, commerciante ferito con pezzo di vetro a Fuorigrotta. Il giovane è stato bloccato dai militari, intervenuti pochi minuti dopo ...