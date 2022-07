Friends, la co-creatrice Marta Kauffman riconosce gli errori dello show: "Poca diversità" (Di venerdì 1 luglio 2022) Friends non è esattamente la serie tv più inclusiva in circolazione, riconosce Marta Kauffman, co-creatrice dello show, e per fare ammenda arrivano le sue scuse e... Una donazione di 4 milioni di dollari. La co-creatrice di Friends Marta Kauffman ha effettuato una donazione di 4 milioni di dollari nel tentativo di "iniziare a a redimersi" degli errori commessi con la serie tv Friends in fatto di rappresentatività e inclusività. Come riporta anche il New York Post, inizialmente la sceneggiatrice e produttrice faticava a comprendere le critiche che stava ricevendo la serie in merito (quante persone di diversa etnia o orientamento sessuale ricordate di aver visto sullo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 luglio 2022)non è esattamente la serie tv più inclusiva in circolazione,, co-, e per fare ammenda arrivano le sue scuse e... Una donazione di 4 milioni di dollari. La co-diha effettuato una donazione di 4 milioni di dollari nel tentativo di "iniziare a a redimersi" deglicommessi con la serie tvin fatto di rappresentatività e inclusività. Come riporta anche il New York Post, inizialmente la sceneggiatrice e produttrice faticava a comprendere le critiche che stava ricevendo la serie in merito (quante persone di diversa etnia o orientamento sessuale ricordate di aver visto sullo ...

